Путин выпустил приказ о весеннем призыве в армию
18:55 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно информации на сайте Кремля, всего в Вооруженные силы РФ будут призваны 135 тыс. человек.
Весенний призыв начинается в России 1 апреля, завершается - 15 июля. Прошлой весной ряды российской армии пополнили 128 тыс. человек, во время осеннего призыва в октябре - декабре 2018 года были призваны 132,5 тыс. граждан.
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