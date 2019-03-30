Путин выпустил приказ о весеннем призыве в армию

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно информации на сайте Кремля, всего в Вооруженные силы РФ будут призваны 135 тыс. человек.

Весенний призыв начинается в России 1 апреля, завершается - 15 июля. Прошлой весной ряды российской армии пополнили 128 тыс. человек, во время осеннего призыва в октябре - декабре 2018 года были призваны 132,5 тыс. граждан.