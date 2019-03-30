В СК "Олимпийский" в Москве произошел пожар

19:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло в здании спорткомплекса "Олимпийский" в Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Произошло возгорание в "Олимпийском", снаружи наблюдается черный дым, прибывшие пожарные ищут очаг возгорания", - сказал собеседник агентства.

Очаг возгорания был обнаружен на шестом этаже комплекса, горели проводка и подвесной потолок. Открытое горение сбито. Сведений о пострадавших не поступало.