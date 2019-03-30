Награждение кинопремией "Ника" началось в столичном театре "Русская песня"

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Награждение лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" началось в субботу в Москве. Торжественная церемония проходит в столичном театре "Русская песня", передает корр. ТАСС.

Традиционно первым перед публикой появился художественный руководитель премии Юлий Гусман. "Очень рад вас всех видеть, это будет такой тихий семейный вечер, - предупредил режиссер. Он отметил, что за 32 года существования "Ники" ее обладателями стали 226 лауреатов.

Впервые за долгие годы открывал церемонию не артист Михаил Ефремов, который обычно читает стихи Дмитрия Быкова, специально написанные для "Ники". Сочинение поэта прочитал сын Михаила, тоже актер Никита Ефремов. "Михаил Ефремов сегодня играет спектакль", - пояснил Гусман и добавил, что Никите 32 года, он ровесник "Ники".