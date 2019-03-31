Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа зафиксировали сегодня израильские военные

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными, сообщила армейская пресс-служба после срабатывания сирен ПВО в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь.

"Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.