Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа зафиксировали сегодня израильские военные
09:00 31.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными, сообщила армейская пресс-служба после срабатывания сирен ПВО в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь.
"Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.
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