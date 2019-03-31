Сегодня в Москве солнечно и до 12-ти градусов тепла

09:45 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Солнечная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Последний день марта окажется для жителей Москвы и Подмосковья солнечным и теплым. С западным ветром продолжится поступление теплого воздуха. Лишь ближе к вечеру столицу и область пересечет атмосферный фронт, который местами прольет небольшой дождь и освежит воздух. Максимальная температура в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области - от плюс 7 до плюс 12 градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 мм ртутного столба, что ниже нормального», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что относительная влажность воздуха составит около 60%. Ветер западный 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 15 м/с.