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МВД Украины получило 25 заявлений о нарушении избирательного процесса

10:26 31.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел получило 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, семь из которых связаны с незаконной агитацией.

"31 марта полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в воскресенье в Twitter. - Указанные факты связанны: незаконная агитация - 7; подкуп избирателя - 1; фотографирование бюллетеней - 2; попытка выноса бюллетеня с участка - 1".

В то же время в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что к ним поступило около 50 обращений о нарушениях на выборах. "Уже час работают участки для голосования! На нашу горячую линию прислали уже около полусотни обращений о нарушениях на избирательных участках. Самые распространенные: подкупы, "мертвые души" в списках, запрет пользоваться своей ручкой", - говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

Сегодня, 31 марта, на Украине проходят выборы президента, в списках кандидатов на пост главы государства 39 кандидатов.

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