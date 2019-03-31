МВД Украины получило 25 заявлений о нарушении избирательного процесса

10:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел получило 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, семь из которых связаны с незаконной агитацией.

"31 марта полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в воскресенье в Twitter. - Указанные факты связанны: незаконная агитация - 7; подкуп избирателя - 1; фотографирование бюллетеней - 2; попытка выноса бюллетеня с участка - 1".

В то же время в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что к ним поступило около 50 обращений о нарушениях на выборах. "Уже час работают участки для голосования! На нашу горячую линию прислали уже около полусотни обращений о нарушениях на избирательных участках. Самые распространенные: подкупы, "мертвые души" в списках, запрет пользоваться своей ручкой", - говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

Сегодня, 31 марта, на Украине проходят выборы президента, в списках кандидатов на пост главы государства 39 кандидатов.