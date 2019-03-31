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"Открытая Россия" объявила о ликвидации

10:20 31.03.2019 Источник: РОСБАЛТ

Движение «Открытая Россия» объявило о ликвидации, передает "Росбалт". Как пояснил председатель движения Андрей Пивоваров, такое решение принято для защиты активистов от уголовного преследования.

«Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это», — заявил он.

Пресс-секретарь организации Наталья Грязневич отметила, что «Открытая Россия» по-прежнему считает незаконным преследование своих активистов и будет настаивать на этом во всех инстанциях.


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