У Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2
11:00 31.03.2019 Источник: Газета.Ru
У побережья Эквадора было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, пишет "Газета.ру" со ссылкой на геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки были обнаружены в 27 км к северу от города Санта-Елена. Они располагались на глубине более 18 км.
Сообщается, что пострадавших нет.
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