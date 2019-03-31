У Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2

11:00 Источник: Газета.Ru

У побережья Эквадора было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, пишет "Газета.ру" со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были обнаружены в 27 км к северу от города Санта-Елена. Они располагались на глубине более 18 км.

Сообщается, что пострадавших нет.







