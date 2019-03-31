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НОВОСТИ

Стала известна причина пожара в "Олимпийском"

11:20 31.03.2019 Источник: РОСБАЛТ

Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода, передает "Росбалт".

В пресс-службе комплекса сообщили, что в субботу в здании стадиона, который с 1 января закрыт на капитальный ремонт, произошло задымление на 25-й отметке (под кровлей арены).

«Задымление произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода», — уточнили в спорткомплексе


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