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Воскресенье 31 марта стало самым теплым днем в Москве

12:26 31.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Воскресенье, 31 марта, стало самым теплым днем в Москве с начала 2019 года. Это следует из данных Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, на метеостанции ВДНХ в 10:00 зафиксирована температура воздуха плюс 9,5 градусов. Предыдущим самым теплым днем в столице с начала года была суббота, 30 марта, когда температура воздуха прогрелась до плюс 8,4 градуса.


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