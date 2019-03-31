Воскресенье 31 марта стало самым теплым днем в Москве

12:26 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Воскресенье, 31 марта, стало самым теплым днем в Москве с начала 2019 года. Это следует из данных Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, на метеостанции ВДНХ в 10:00 зафиксирована температура воздуха плюс 9,5 градусов. Предыдущим самым теплым днем в столице с начала года была суббота, 30 марта, когда температура воздуха прогрелась до плюс 8,4 градуса.



