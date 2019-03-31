Полиция Риги задержала съемочную группу Пятого канала, которая освещала конференцию "Открытой России"
13:00 31.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Риги на несколько часов задержала съемочную группу Пятого канала, освещавшую конференцию общественного движения "Открытая Россия". Как говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте телеканала, основанием для этого стало обращение от организаторов форума.
"В Риге в воскресенье, 31 марта, была задержана съемочная группа Пятого канала, которая прибыла в латвийскую столицу для освещения конференции "Открытой России" <...> В полиции Риги заявили, что журналисты задержаны на четыре часа для выяснения всех обстоятельств, основанием стало заявление от организаторов конференции "Открытой России", - сказано в сообщении телеканала.
В нем подчеркивается, что корреспондент Пятого канала Андрей Захаров и оператор Сергей Гурьянов вели себя на мероприятии "очень корректно, задавали участникам вопросы о ликвидации движения и дальнейших планах". Отмечается, что в аккредитации журналистов ранее было отказано, но с сотрудниками отеля, где проходила конференция, все правила съемок были согласованы.
По приведенным данным, Захаров и Гурьянов были доставлены в Замгалийский полицейский участок, где написали объяснительную, в которой пояснили, что работали в общественных местах согласно международным нормам. На телеканале указали, что "после беседы и подписания соответствующих документов журналистов отпустили, но предупредили, что есть риск получить запрет на визу на пять лет".
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