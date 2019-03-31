Нетаньяху: Израиль не будет отводить войска от сектора Газа
14:35 31.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не будет отводить войска от сектора Газа и для обеспечения безопасности готов в случае необходимости к интенсивной военной кампании. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху, встречая в аэропорту прибывшего с визитом в страну президента Бразилии Жаира Болсонару.
"Президент [Болсонару], вы прибыли в Израиль в напряженное время. Я отдал приказ, чтобы силы Армии обороны Израиля оставались развернутыми вокруг сектора Газа. Это - включая танки, сухопутные силы и ВВС. Мы готовы к любому сценарию и - в случае необходимости - к интенсивной кампании. Мы сделаем то, что должны, для безопасности Израиля" , - цитирует высказывания премьера его канцелярия.
В субботу вечером Нетаньяху выразил благодарность сухопутным войскам Южного военного округа, ВВС и подразделениям сил безопасности за "решительные действия и масштабное развертывание сил", которые помогли избежать массовых столкновений 30 марта, когда палестинцы в секторе Газа отмечали первую годовщину так называемого "Марша возвращения". По данным израильских военных, в середине дня в субботу в манифестациях и столкновениях с израильскими солдатами у забора безопасности на границе сектора Газа принимали участие до 40 тысяч арабов. Однако, как отметили в армейской пресс-службе, "большинство демонстрантов расположились в районе тентов внутри сектора Газа" и не подходили к границе. Вместе с тем, по данным палестинской стороны, в столкновениях с израильскими солдатами 30 марта в секторе были убиты 4 араба.
Ранее в воскресенье Израиль открыл КПП "Эрез" и "Керем- Шалом" на границе с сектором Газа, работа которых была приостановлена шесть дней назад. Это решение было принято, несмотря на то, что в воскресенье ночью были зафиксированы запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа.
Оба КПП были закрыты 25 марта после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили семь израильтян.
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