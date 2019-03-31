Названо лучшее оружие НАТО в случае войны с Россией
15:04 31.03.2019 Источник: РОСБАЛТ
Самым «мощным оружием НАТО» в вероятном противостоянии с Россией является «единство альянса», однако у многих стран-членов альянса есть образцы вооружения, которые можно эффективно применить в случае угрозы со стороны Москвы. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на Business Insider, который ссылается на представителя Центра новой американской безопасности Джима Таунсенда и представителя Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли.
Лучшим вооружением НАТО для этих целей эксперты признали американский истребитель F-35. На втором месте европейский истребитель Eurofighter Typhoon, на третьем - бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, стоящие на вооружении ВВС США с 1955 года.
Четвертое место занял противолодочный американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Первую пятерку замыкают фрегаты стран-участниц НАТО, в частности, Италии, Франции, Испании, Дании и Норвегии.
Основным боевым вертолетом назван американский AH-64 Apache. Главной сухопутной бронетехникой НАТО считается немецкий танк Leopard-2.
Также эксперты отметили большие возможности американских авианосцев класса Nimitz, противоракетных комплексов Patriot и подводных лодок класса Virginia.
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