Явка на выборах президента Украины составляет 43,86%
15:55 31.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Явка на выборах президента Украины, которые проходят в воскресенье, на 15:00 составила 43,86%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
"По данным на 15:00, явка по восьми округах составила 43,86%", - сказали в ЦИК.
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