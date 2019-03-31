Явка на выборах президента Украины составляет 43,86%

15:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах президента Украины, которые проходят в воскресенье, на 15:00 составила 43,86%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

"По данным на 15:00, явка по восьми округах составила 43,86%", - сказали в ЦИК.