Из филиала Лувра в ОАЭ пропала картина да Винчи

16:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Из филиала Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби исчезла самая дорогая в мире картина да Винчи «Спаситель мира», стоимость которой оценивается в 450 млн долл., передает радиостанция " Говорит Москва " со ссылкой на The New York Times.Как сообщается, полотно должны были экспонировать еще осенью прошлого года, но показ был перенесен без объяснения причин.

В департаменте культуры и туризма Абу-Даби на запросы о картине не отвечают, а сотрудники филиала Лувра на условиях анонимности говорят, что у них нет информации о местонахождении картины.

«Спаситель мира» был продан в ноябре 2017 года на аукционе. По данным The New York Times, картину приобрел саудовский принц.