Из филиала Лувра в ОАЭ пропала картина да Винчи
16:20 31.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Из филиала Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби исчезла самая дорогая в мире картина да Винчи «Спаситель мира», стоимость которой оценивается в 450 млн долл., передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на The New York Times.
Как сообщается, полотно должны были экспонировать еще осенью прошлого года, но показ был перенесен без объяснения причин.
В департаменте культуры и туризма Абу-Даби на запросы о картине не отвечают, а сотрудники филиала Лувра на условиях анонимности говорят, что у них нет информации о местонахождении картины.
«Спаситель мира» был продан в ноябре 2017 года на аукционе. По данным The New York Times, картину приобрел саудовский принц.
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