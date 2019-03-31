СМИ: Евросоюз может согласиться на очередную отсрочку Brexit

17:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может согласиться на очередную отсрочку Brexit в том случае, если это будет необходимо для проведения в Великобритании досрочных парламентских выборов либо нового референдума. Об этом сообщила в воскресенье газета "Индепендент" со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза.

"Один из [оправдывающих отсрочку Brexit] вариантов - это парламентские выборы. Мы все строим предположения по поводу того, что они могли бы изменить, однако у нас демократия, и мы уважаем демократические процедуры, так что выборы могли бы состояться, - отметил собеседник издания. - Что касается второго референдума, то этот вариант не кажется слишком вероятным, однако речь также идет о демократической процедуре, к которой мы бы также отнеслись с уважением".

По словам представителя ЕС, Брюссель мог бы пойти на долгую отсрочку и в том случае, если британское правительство и парламент страны согласуют новый приемлемый для ЕС план действий, который станет реальной альтернативой проекту соглашения об условиях Brexit, который уже трижды отклонила Палата общин. Как пишет "Индепендент", окончательное решение по вопросу отсрочки в ЕС могут принять 10 апреля по итогам экстренного саммита глав государств и правительств стран сообщества.

В настоящий момент обсуждается возможность перенести Brexit на конец 2019 года или еще более отдаленный срок, однако в этом случае Евросоюз будет настаивать на проведении в Великобритании выборов в Европарламент, которые должны состояться в конце мая. В ЕС опасаются, что работа Европарламента может быть парализована в случае, если Великобритания не проведет у себя выборы и при этом надолго отложит выход из европейского сообщества, таким образом оказавшись непредставленной в законодательном органе ЕС. В кабинете Мэй при этом неоднократно заявляли, что проведение выборов в органы ЕС было бы неуместно, так как британский народ почти три года назад высказался за то, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз.