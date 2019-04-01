В Госдуме обсудят судьбу ВИЭ

08:00

По данным «НГ», в эту среду, 3 апреля, в Госдуме пройдет круглый стол, на котором будут обсуждаться экономические эффекты от поддержки отечественных ВИЭ сверх установленных сейчас квот – 5,4 ГВт мощности до 2024 года.

Исходя из представительства всех ведущих отраслевых ассоциаций, а именно «НП «Совет рынка», «Ассоциации развития возобновляемой энергетики», «Сообщества потребителей энергии», «Совета производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», – на полях круглого стола ожидается интересная дискуссия, в которой будут участвовать прямо противоположные точки зрения инвесторов ВИЭ и потребителей, осуществляющих их финансирование. Регуляторы рынка и органы исполнительной власти смогут оценить доводы и доказательную базу всех заинтересованных сторон.

Основным спорным вопросом, очевидно, будет возможность применения механизма договоров предоставления мощности (ДПМ) для объектов ВИЭ, вводимых в эксплуатацию после 2024 года.

Глеб Тукалин