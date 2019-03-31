Помпео скоро решит, какие меры примут США против России в связи с Венесуэлой

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время решит, какие меры примет Вашингтон в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.

"Я бы сказал, что россияне продемонстрировали лояльность режиму", - сказал он. По словам Абрамса, у Вашингтона есть масса возможностей, "как ответить России напрямую в связи с продолжающейся с ее стороны поддержкой режима, а теперь еще и некоторой военной поддержкой". Как он отметил, имеющиеся возможности в настоящее время рассматривает Помпео "и он скоро примет решение на этот счет".

"Мы наметили имеющиеся возможности, госсекретарь их рассмотрит. Россияне заплатят за это", - добавил Абрамс. По его версии, "то, что делают россияне прежде всего повредит России тем, что отделит ее и другие стороны, поддерживающие [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, от Латинской Америки".