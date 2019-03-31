В Украине зафиксировано 1768 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Украины зафиксировала 1768 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны, открыто 25 уголовных дел. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"По состоянию на 19:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 25 сообщений. В полицию поступило 1768 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Кроме того, по данным МВД, полиция составила 15 административных протоколов.

Нарушения в основном касаются незаконной агитации, подкупа избирателей, повреждения бюллетеней, фотографирования бюллетеней, попыток вынесения бюллетеней с участка.

Ранее в ведомстве сообщали, что больше всего нарушений зафиксировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Полтавской и Сумской областях.