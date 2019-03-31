Зеленский лидирует на выборах президента Украины
20:20 31.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский на выборах президента Украины получил поддержку 30,4% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко - 17,8%. Таковы данные национального экзитпола на 18:00.
За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 9,8%.
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