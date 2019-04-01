СМИ: Президент Алжира может объявить об отставке

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может во вторник объявить о своей отставке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Ан-Нахар" со ссылкой на источники в политических кругах страны.

По информации телеканала, Бутефлика может покинуть пост в соответствии со 102-й статьей конституции о недееспособности президента.



