В Москве сегодня облачно и до 8 градусов тепла
08:15 01.04.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода с прояснениями и до 8 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 1 апреля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Предстоящим днем в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области до плюс 8 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что в столичном регионе станет прохладнее. Понижение температуры будет сопровождаться ростом атмосферного давления, фон которого станет немного выше нормального, усилится ветер, уменьшится вероятность осадков, из-за облаков чаще будет выглядывать солнце. Для большинства такие изменения индифферентны. У метеочувствительных же людей такие колебания метеопараметров могут стать причиной ухудшения самочувствия. Прежде всего, это касается лиц, страдающих вегетососудистой дистонией, нарушениями ритма сердца, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а из-за порывистого ветра чувство тревоги и беспокойства могут испытывать люди с психоэмоциональными расстройствами.
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