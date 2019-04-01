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НОВОСТИ

В Каракасе возобновились массовые протесты

07:30 01.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

На фоне очередного блэкаута в столице Венесуэлы Каракасе возобновились массовые протесты, передает "Росбалт" со ссылкой на газету El Nacional.

Сообщается, что демонстранты собрались в центре города и направились к резиденции президента Николаса Мадуро. Главное требование протестующих - подача электричества в нескольких регионах Венесуэлы.

Территорию вокруг резиденции патрулируют бронемашины и бойцы Национальной гвардии.

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