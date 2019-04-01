Комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов в Украине
08:30 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.
"На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом", - сказал Калашников.
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