Комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов в Украине

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.

"На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом", - сказал Калашников.