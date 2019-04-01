Эрдоган заявил о победе своей партии на муниципальных выборах

09:00 Источник: РБК

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Партия справедливости и развития» (ПСР) одержала победу на муниципальных выборах. Об этом он объявил в своем выступлении перед сторонниками в Анкаре, передает агентство Anadolu.

По данным местного телеканала NTV, после обработки 99% голосов ПСР побеждает в 40 муниципалитетах из 81. В то же время, согласно тем же данным, на выборах мэра Анкары победу получает оппозиционный кандидат Мансур Яваш, за которого проголосовали 50,9% избирателей. В Стамбуле после подсчета 98,7% голосов лидирует соратник Эрдогана, бывший премьер Турции Бинали Йылдырым с 48,70% голосов, кандидат от оппозиционного «Союза нации» Экрем Имамоглу отстает с минимальным отрывом — у него 48,65% голосов. РБК





