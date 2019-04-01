Эра правления нового императора Японии будет называться "Рэйва"

09:05 Источник: Эхо Москвы

Эра правления нового императора Японии будет называться «Рэйва» – это значит «порядок и гармония». Нынешний 85-летний император Акихито добровольно покидает престол в пользу своего сына. Он официально отречётся 30 апреля. На следующий день престол займёт наследный принц Нарухито. Эхо Москвы