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Вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в Каракасе - СМИ

10:00 01.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы. Как утверждает местная газета Nacional, нападавшие принадлежат к одной из проправительственных группировок. По ее сведениям, ранения получили два человека. 

В Каракасе и других городах Венесуэлы проходят акции протеста после новых масштабных отключений электричества. Противники президента Николаса Мадуро собрались в том числе у резиденции главы государства. Они требуют от властей восстановить подачу электричества.  Эхо Москвы

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