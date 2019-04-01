На напитки с высоким содержанием сахара могут удвоить ставку НДС
10:05 01.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин. Там считают, что это может стимулировать производителей снизить использование сахара.
Сами они обещают лишь поднять цены, однако следствием может стать снижение производства и потребления. Коммерсантъ
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