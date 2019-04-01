В Малайзии вынесен приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
10:20 01.04.2019 Источник: Газета.Ru
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Star.
По данным издания, прокурор предложил переквалифицировать обвинение в «причинение вреда здоровью с использованием опасных элементов».
Как отмечается, до этого Доан Тхи Хыонг обвиняли в «умышленном убийстве». При этом обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына девушке грозила смертная казнь.
Ранее СМИ сообщили, что Доан Тхи Хыонг доставили в психиатрическую больницу. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 01.04.2019
- ЦИК Украины официально объявил о проведении второго тура президентских выборов
- 11:02 01.04.2019
- Московский кредитный банк предложил малому и среднему бизнесу специальные "нулевые" тарифы
- 11:00 01.04.2019
- Правозащитник Титиев не будет обжаловать приговор - "Мемориал"
- 10:32 01.04.2019
- Штаб Тимошенко обвинил ЦИК в подтасовке голосов в пользу Порошенко
- 10:05 01.04.2019
- На напитки с высоким содержанием сахара могут удвоить ставку НДС
- 10:00 01.04.2019
- Вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в Каракасе - СМИ
- 09:32 01.04.2019
- Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
- 09:20 01.04.2019
- В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России - СМИ
- 09:05 01.04.2019
- Эра правления нового императора Японии будет называться "Рэйва"
- 09:00 01.04.2019
- Эрдоган заявил о победе своей партии на муниципальных выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать