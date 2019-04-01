В Малайзии вынесен приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

10:20 Источник: Газета.Ru

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Star.

По данным издания, прокурор предложил переквалифицировать обвинение в «причинение вреда здоровью с использованием опасных элементов».



Как отмечается, до этого Доан Тхи Хыонг обвиняли в «умышленном убийстве». При этом обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына девушке грозила смертная казнь.

Ранее СМИ сообщили, что Доан Тхи Хыонг доставили в психиатрическую больницу. Газета.Ru

