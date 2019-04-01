Штаб Тимошенко обвинил ЦИК в подтасовке голосов в пользу Порошенко
10:32 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель штаба кандидата в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко утверждает, что она выходит на второе место по итогам голосования на выборах главы государства в первом туре, который состоялся в минувшее воскресенье.
"Мы проводим параллельный подсчет голосов и обработали уже на это время 63,51% протоколов с "мокрыми" печатями, в то время как ЦИК заметно замедлил их подсчет, - заявил заместитель главы фракции "Батькивщина" в Верховной раде Сергей Соболев. - По нашим данным, Владимир Зеленский набирает 28,1%, Юлия Тимошенко - 16,1%, а Петр Порошенко - 15,2% голосов избирателей после обработки 63,51% протоколов".
По его словам, ЦИК не объявлял явку избирателей на протяжении четырех часов, в то же время начал объявлять итоги голосования. "В связи с этим мы подозреваем, что идет подтасовка голосов в пользу провластного кандидата (Петра Порошенко)", - заявил Соболев.
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