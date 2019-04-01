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Правозащитник Титиев не будет обжаловать приговор - "Мемориал"

11:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, которого суд приговорил к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков, не будет обжаловать приговор. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Мемориала".

"Оюб Титиев не будет обжаловать приговор. Он не признает вину, но надеется поскорее освободиться и вернуться к правозащитной работе", - отметили в пресс- службе.

Приговор 18 марта 2019 года вынес Шалинский районный суд Чечни. Гособвинитель просил суд назначить Титиеву четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тыс. рублей.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержится призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".

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