ЦИК Украины официально объявил о проведении второго тура президентских выборов

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЦИК Украины официально объявил о проведении второго тура выборов президента. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

После подсчёта 60% протоколов ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей.



По последним данным Центризбиркома, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,36% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,4% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — чуть более 13%. На четвёртом месте лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко — у него 11,5% голосов. Говорит Москва

