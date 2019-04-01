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ЦИК Украины официально объявил о проведении второго тура президентских выборов

11:05 01.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЦИК Украины официально объявил о проведении второго тура выборов президента. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

После подсчёта 60% протоколов ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей.

По последним данным Центризбиркома, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,36% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,4% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — чуть более 13%. На четвёртом месте лидер «Оппозиционной платформы  —  за жизнь» Юрий Бойко — у него 11,5% голосов.  Говорит Москва

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