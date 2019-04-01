Московский кредитный банк предложил малому и среднему бизнесу специальные "нулевые" тарифы

11:02

Московский кредитный банк (МКБ) предложил своим клиентам - от начинающих бизнесменов, до опытных и успешных компаний, новые тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание. Теперь открытие и обслуживание счета может стоить от ноля рублей месяц в зависимости от выбранного тарифа.

«Мы предложили малому и среднему бизнесу универсальную тарифную сетку, в которой каждый наш клиент – от начинающего ИП до активно развивающейся компании – найдет оптимальные для себя условия, - отмечает начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка Александр Зуев. - Все наши тарифы абсолютно прозрачны, «без звездочек». Выгодные пакеты в сочетании с высокой скоростью и качеством обслуживания делают наш продукт привлекательным и конкурентным. Для открытия счета даже не потребуется обращаться в отделение – наш представитель сам приедет к вам со всеми документами. В ближайшее время мы дополним пакеты рядом новых услуг, в том числе привлекательными процентами на остаток по счету».

Как отмечают в МКБ, стоимость обслуживания зависит от выбранного клиентом тарифа. В новых пакетах - набор основных сервисов и услуг Московского кредитного банка, в который входят платежи, операции с наличными, специальный продукт для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку.