Организатор лотереи назвал самые "везучие" регионы РФ

11:20 Источник: РБК

Компания-распространитель лотерейных билетов «Русское лото», основываясь на своих данных за 25 лет выявила самые счастливые и несчастливые с т.з. выигрыша в лотерею регионы. Результаты исследования есть у РБК.

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.



Лидирует Санкт-Петербург. В 18 районах города проживают 64 «лотерейных миллионера». На втором месте по числу победителей — Краснодарский край, где на каждый район приходится два лотерейных миллионера. Третью строчку списка везучих регионов занимает Челябинская область, в каждом районе которой по миллионеру, а в некоторых — по два. На четвертом месте — Москва, где на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера». Пятерку удачливых замыкает Крым.



В списке "невезучих" - Еврейская автономная область, ни один из жителей которой за 25 лет существования «Русского лото» не получил семизначный выигрыш. Не везет в лото и жителям Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкого автономного округа.

