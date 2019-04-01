Зеленский лидирует в 19 областях Украины, Порошенко только в трех - ЦИК
11:32 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Украины Петр Порошенко сохранил лидерство только в трех областях страны, глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский уверенно лидирует в 19 регионах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно данным на 09:50 мск, Порошенко занимает первые места в западных областях Украины. В Ивано-Франковской области за действующего президента проголосовали 22,04% избирателей. Всего в области обработано 54,25% бюллетеней. Во Львовской области посчитано 67,93% голосов, из них за Порошенко отданы 36,98%. В Тернопольской области глава государства набирает 24,51% из 71,76% обработанных бюллетеней.
Зеленский занимает первое место в украинской столице и в 19 областях страны. В Киеве за Зеленского проголосовали 27,28% человек при 74,77% обработанных бюллетеней. В Винницкой области он набирает 22,17% (50,48% обработанных бюллетеней), в Волынской - 21,16% (44,81%), в Днепропетровской - 45,06% (69,31%), в Житомирской - 28,07% (66,73%), в Закарпатской - 39,81% (70,03%), в Запорожской - 39,52% (57,72%), в Киевской - 29,85% (37,66%), в Кировоградской - 34,90% (56,72%), в Николаевской - 41,39% (50%), в Одесской - 42,08% (45,59%), в Полтавской - 35,25% (74,78%), в Ровненской - 23,27% (60,93%), в Сумской - 33,33% (58,20%), в Харьковской - 36,35% (74,65%), в Херсонской - 37,36% (54,33%), в Хмельницкой - 23,85% (54,06%), в Черкасской - 30,44% (46,58) в Черновицкой - 30,76% (66,01%), в Черниговской - 25,75% (51,55%).
На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей лидирует кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, который набирает по состоянию на 09:45 мск в Донецкой области 35,15%, в Луганской области - 39,47%.
Согласно данным ЦИК, Зеленский уверенно лидирует с 30,27% голосов, у Порошенко почти в два раза меньше - 16,52% голосов. Причем Зеленского выбрало даже большинство военнослужащих, размещенных в зоне конфликта в Донбассе.
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