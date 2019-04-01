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Глава МВД Ингушетии подал в отставку - источник

12:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел по Ингушетии подал заявление на отпуск с последующим увольнением, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Министр внутренних дел Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением", - сказал источник.

Причины отставки не называются. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. Вместе с тем в пресс-службе МВД по республике уточнили, что на данный момент Кава находится в отпуске.

Указом президента в мае 2017 года Дмитрий Кава был назначен на должность министра внутренних дел по Ингушетии.

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