Глава МВД Ингушетии подал в отставку - источник

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел по Ингушетии подал заявление на отпуск с последующим увольнением, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Министр внутренних дел Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением", - сказал источник.



Причины отставки не называются. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. Вместе с тем в пресс-службе МВД по республике уточнили, что на данный момент Кава находится в отпуске.



Указом президента в мае 2017 года Дмитрий Кава был назначен на должность министра внутренних дел по Ингушетии.

