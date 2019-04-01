Глава МЧС РФ предложил разрушать лед возле берегов для предотвращения ЧП с рыбаками

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС Евгений Зиничев среди способов предотвращения отрывов льдин с рыбаками и других ЧП с ними предложил разрушать лед возле берегов водоемов.

"По поводу выхода рыбаков на лед: там, где есть возможность, разрушайте вдоль береговой линии лед", - сказал министр на селекторном совещании. Он уточнил, что это необходимо делать, где есть такие технические возможности.



В последнее время в России участились случаи отрывов льдин с рыбаками.

