Власти КНДР призвали граждан не рассчитывать на помощь из-за рубежа

12:32 Источник: Эхо Москвы

Власти КНДР призвали граждан не рассчитывать на помощь из-за рубежа и опираться на собственные силы.

Об этом сообщает центральная газета Северной Кореи «Нодон Синмун». В Пхеньяне признают, что из-за международных санкций страна столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю. Эхо Москвы