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Власти КНДР призвали граждан не рассчитывать на помощь из-за рубежа

12:32 01.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти КНДР призвали граждан не рассчитывать на помощь из-за рубежа и опираться на собственные силы.

Об этом сообщает центральная газета Северной Кореи «Нодон Синмун». В Пхеньяне признают, что из-за международных санкций страна столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю.  Эхо Москвы

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