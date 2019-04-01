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Склонность США к рестрикциям в международных делах видна невооруженным глазом - Песков

13:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Вашингтона применить в отношении Москвы вторую волну санкций по делу Скрипалей. По его словам, в Кремле нет конкретной позиции на сей счет ввиду отсутствия конкретной информации, однако представитель администрации главы государства заметил, что видит в этом склонность США с помощью рестрикций решать международные вопросы.

"Нет, пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет, - заметил Песков. - Но в целом склонность к каким-то ограничительным мерам и к рестрикциям в международных делах Вашингтона видна невооруженным глазом". Он добавил, что в Кремле пока не знают, о чем идет речь в данном конкретном случае.

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