Склонность США к рестрикциям в международных делах видна невооруженным глазом - Песков
13:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Вашингтона применить в отношении Москвы вторую волну санкций по делу Скрипалей. По его словам, в Кремле нет конкретной позиции на сей счет ввиду отсутствия конкретной информации, однако представитель администрации главы государства заметил, что видит в этом склонность США с помощью рестрикций решать международные вопросы.
"Нет, пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет, - заметил Песков. - Но в целом склонность к каким-то ограничительным мерам и к рестрикциям в международных делах Вашингтона видна невооруженным глазом". Он добавил, что в Кремле пока не знают, о чем идет речь в данном конкретном случае.
НОВОСТИ
- 14:12 01.04.2019
- Роспотребнадзор запланировал дополнительные прививки от кори
- 14:00 01.04.2019
- Потепление климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире - СБ РФ
- 13:32 01.04.2019
- В Екатеринбурге разгромили редакцию газеты "Коммерсантъ"
- 13:26 01.04.2019
- В Москве 4 мая откроют два десятка новых площадок для регистрации брака
- 13:20 01.04.2019
- РФ готова разъяснить любому украинцу, что не оккупирует территории Украины - Песков
- 13:05 01.04.2019
- Медведев поздравил Познера с 85-летием
- 12:32 01.04.2019
- Власти КНДР призвали граждан не рассчитывать на помощь из-за рубежа
- 12:20 01.04.2019
- В США хотят наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле
- 12:05 01.04.2019
- Глава МЧС РФ предложил разрушать лед возле берегов для предотвращения ЧП с рыбаками
- 12:00 01.04.2019
- Глава МВД Ингушетии подал в отставку - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать