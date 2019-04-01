РФ готова разъяснить любому украинцу, что не оккупирует территории Украины - Песков
13:20 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не оккупирует никакие украинские территории и готова разъяснить это любому гражданину Украины. Об этом журналистам заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского о намерении потребовать от РФ возвращения территорий и выплаты компенсаций.
"Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти речь", - сказал Песков. Он отметил, что провозглашенные республики Донбасса "отторгнуты самой Украиной", а упоминание Крыма в этом контексте вовсе недопустимо, так как "эта тема закрыта раз и навсегда".
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