В Екатеринбурге разгромили редакцию газеты "Коммерсантъ"

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Инцидент произошёл минувшей ночью в здании на улице Горького.

Уборщица, пришедшая утром, обнаружила сломанные компьютеры в кабинете генерального директора, главного редактора и бухгалтера. Как сообщается на сайте e1.ru, неизвестные забрали два жёстких диска. На столе руководителя газеты Сергея Плахотина нашли записку со словами: «Сдохнешь, сявка».



Сам генеральный директор говорит, что открытых конфликтов у редакции ни с кем не было.



На месте работает полиция, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Говорит Москва

