0
0
82
НОВОСТИ

В Екатеринбурге разгромили редакцию газеты "Коммерсантъ"

13:32 01.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Инцидент произошёл минувшей ночью в здании на улице Горького.

Уборщица, пришедшая утром, обнаружила сломанные компьютеры в кабинете генерального директора, главного редактора и бухгалтера. Как сообщается на  сайте e1.ru, неизвестные забрали два жёстких диска. На столе руководителя газеты Сергея Плахотина нашли записку со словами: «Сдохнешь, сявка».

Сам генеральный директор говорит, что открытых конфликтов у редакции ни с кем не было.

На месте работает полиция, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 01.04.2019
Роспотребнадзор запланировал дополнительные прививки от кори
0
9
14:00 01.04.2019
Потепление климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире - СБ РФ
0
39
13:26 01.04.2019
В Москве 4 мая откроют два десятка новых площадок для регистрации брака
0
91
13:20 01.04.2019
РФ готова разъяснить любому украинцу, что не оккупирует территории Украины - Песков
0
126
13:05 01.04.2019
Медведев поздравил Познера с 85-летием
0
120
13:00 01.04.2019
Склонность США к рестрикциям в международных делах видна невооруженным глазом - Песков
0
135
12:32 01.04.2019
Власти КНДР призвали граждан не рассчитывать на помощь из-за рубежа
0
154
12:20 01.04.2019
В США хотят наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле
0
199
12:05 01.04.2019
Глава МЧС РФ предложил разрушать лед возле берегов для предотвращения ЧП с рыбаками
0
175
12:00 01.04.2019
Глава МВД Ингушетии подал в отставку - источник
0
194

Возврат к списку