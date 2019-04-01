НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в районе Черного моря
14:32 01.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Члены НАТО рассмотрят возможность усиления своего присутствия в районе Черного моря. Об этом заявила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон. По ее словам, причиной этому – российская агрессия против Украины, в частности, милитаризация Крыма.
Постпред США отметила, что НАТО будет активнее собирать разведданные и больше посылать своих кораблей в этот регион. Эхо Москвы
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