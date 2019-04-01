Личности погибших в крушении самолета в ФРГ пока не установлены - генконсульство РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личности погибших в результате крушения небольшого самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах пока не установлены, германская полиция исходит из того, что, предположительно, погибли трое россиян. Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС в генконсульстве РФ во Франкфурте-на Майне.

"В полиции исходят из того, что, предположительно, погибли трое российских граждан. Но подтверждения пока нет, личности еще не установлены", - отметили там. Генконсульство находится в контакте с правоохранительными органами Германии, которые представят дипмиссии данные расследования, возможно, в течение этой недели.

