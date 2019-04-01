Личности погибших в крушении самолета в ФРГ пока не установлены - генконсульство РФ
15:32 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Личности погибших в результате крушения небольшого самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах пока не установлены, германская полиция исходит из того, что, предположительно, погибли трое россиян. Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС в генконсульстве РФ во Франкфурте-на Майне.
"В полиции исходят из того, что, предположительно, погибли трое российских граждан. Но подтверждения пока нет, личности еще не установлены", - отметили там. Генконсульство находится в контакте с правоохранительными органами Германии, которые представят дипмиссии данные расследования, возможно, в течение этой недели.
НОВОСТИ
- 15:12 01.04.2019
- Минобрнауки разъяснило порядок льготного приема в вузы для "Юнармии"
- 15:00 01.04.2019
- РФ не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине - Песков
- 14:32 01.04.2019
- НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в районе Черного моря
- 14:12 01.04.2019
- Роспотребнадзор запланировал дополнительные прививки от кори
- 14:00 01.04.2019
- Потепление климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире - СБ РФ
- 13:32 01.04.2019
- В Екатеринбурге разгромили редакцию газеты "Коммерсантъ"
- 13:26 01.04.2019
- В Москве 4 мая откроют два десятка новых площадок для регистрации брака
- 13:20 01.04.2019
- РФ готова разъяснить любому украинцу, что не оккупирует территории Украины - Песков
- 13:05 01.04.2019
- Медведев поздравил Познера с 85-летием
- 13:00 01.04.2019
- Склонность США к рестрикциям в международных делах видна невооруженным глазом - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать