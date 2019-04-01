Выборы на Украине в целом соответствовали мировым стандартам - ОБСЕ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы на Украине прошли свободно и соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил в понедельник по итогам работы международных наблюдателей почетный президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.

"Выборы соответствовали мировым стандартам <...> и были свободными", - отметил он.

