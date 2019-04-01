На исполнение закона об обращении с животными Росприроднадзору не хватило денег - СМИ

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росприроднадзору не хватило денег на исполнение закона об обращении с животными. Ведомство запросило дополнительные средства у Минприроды.

В направленном в министерство документе говорится, что для реализации закона штат центрального аппарата необходимо увеличить на 25 единиц, а территориальных органов — на 2120 единиц. Кроме того, по данным Росприроднадзора, дополнительного финансирования потребуют изъятие животных инспекторами у хозяев-нарушителей и их дальнейшее содержание. Документ опубликовал Telegram-канал Greenserpent.



Автор законопроекта об ответственном обращении с животными Владимир Бурматов в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» назвал странной жалобу Роспририродназдора.



«Законопроект обсуждался восемь лет, и в течение восьми лет было понятно, какому из ведомств придётся что делать. Честно говоря, там будет больше работы у Россельхознадзора, чем у Росприроднадзора.



Позиция моя такая: восемь лет — с 2010 по 2018-й — этот закон находился на рассмотрении Государственной думы и был согласован 28-ю ФОИВами (Федеральными органами исполнительной власти — прим. ГМ), то есть министерствами и ведомствами, в которые, естественно, входит и министерство природы, под ведомом которого находится и Росприроднадзор, и никаких замечаний к этому законопроекту у них в конечной редакции не было. Естественно, часть законопроекта — финансово-экономическое обоснование, где учитываются все расходы на его реализацию. И если уважаемое ведомство тогда считало, что им всего хватает, а теперь считает, что им чего-то не хватает, то где они были раньше? Это выглядит немножко странно».



Закон об ответственном обращении с животными был принят в конце прошлого года. Первое чтение документ прошёл ещё в марте 2011 года. Закон призван защищать животных от жестокого обращения и обеспечить безопасность людей при взаимодействии с ними.

