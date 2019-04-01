Великобритания уже потеряла из-за Brexit $114 млрд - Goldman Sachs
17:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери британской экономики из-за предстоящего выхода страны из ЕС к настоящему моменту составляют уже около 87 млрд фунтов стерлингов (почти 114 млрд долларов по текущему курсу). Об этом говорится в докладной записке, которая была распространена в понедельник лондонскими аналитиками американского банка Goldman Sachs.
Согласно расчетам банка, начиная с рефенедума по вопросу о выходе страны из ЕС, состоявшегося в июне 2016 года, страна еженедельно теряла по 600 млн фунтов стерлингов (787 млн долларов) из-за выбора, сделанного ее жителями. По сравнению с прогнозами роста британской экономики, которые делались до референдума с учетом того, что страна остается в составе ЕС, к настоящему моменту Соединенное Королевство недосчиталось 2,5% своего ВВП.
НОВОСТИ
- 17:12 01.04.2019
- НАТО проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии
- 16:32 01.04.2019
- На исполнение закона об обращении с животными Росприроднадзору не хватило денег - СМИ
- 16:12 01.04.2019
- Выборы на Украине в целом соответствовали мировым стандартам - ОБСЕ
- 16:00 01.04.2019
- Мосгорсуд приговорил к 7 годам заключения фигуранта дела о госизмене в ФСБ
- 15:32 01.04.2019
- Личности погибших в крушении самолета в ФРГ пока не установлены - генконсульство РФ
- 15:12 01.04.2019
- Минобрнауки разъяснило порядок льготного приема в вузы для "Юнармии"
- 15:00 01.04.2019
- РФ не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине - Песков
- 14:32 01.04.2019
- НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в районе Черного моря
- 14:12 01.04.2019
- Роспотребнадзор запланировал дополнительные прививки от кори
- 14:00 01.04.2019
- Потепление климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире - СБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать