Великобритания уже потеряла из-за Brexit $114 млрд - Goldman Sachs

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери британской экономики из-за предстоящего выхода страны из ЕС к настоящему моменту составляют уже около 87 млрд фунтов стерлингов (почти 114 млрд долларов по текущему курсу). Об этом говорится в докладной записке, которая была распространена в понедельник лондонскими аналитиками американского банка Goldman Sachs.

Согласно расчетам банка, начиная с рефенедума по вопросу о выходе страны из ЕС, состоявшегося в июне 2016 года, страна еженедельно теряла по 600 млн фунтов стерлингов (787 млн долларов) из-за выбора, сделанного ее жителями. По сравнению с прогнозами роста британской экономики, которые делались до референдума с учетом того, что страна остается в составе ЕС, к настоящему моменту Соединенное Королевство недосчиталось 2,5% своего ВВП.

