НАТО проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО в ближайшее время проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, где будет отмечаться 70-летие альянса.

"Сегодня корабли военно-морской группы НАТО находятся на Украине и в Грузии. Они примут участие в учениях Sea Shield ("Морской щит") с участием кораблей Украины и Грузии", - сказал он.

