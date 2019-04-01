НАТО проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии
17:12 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО в ближайшее время проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, где будет отмечаться 70-летие альянса.
"Сегодня корабли военно-морской группы НАТО находятся на Украине и в Грузии. Они примут участие в учениях Sea Shield ("Морской щит") с участием кораблей Украины и Грузии", - сказал он.
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