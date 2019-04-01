Сохранность военных складов в Польше обойдется НАТО в четверть миллиарда долларов
17:50 01.04.2019 Источник: НГ-Online
НАТО в рамках поддержки военного присутствия США в Польше направит 260 млн долл. для обеспечения условий хранения военного снаряжения в центральной части страны. Об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы инвестируем более 260 млн долл. в проект по поддержке сил США в центральной части Польши, – сказал Столтенберг. - Из этих средств будут профинансированы хранение и техобслуживание заранее складированного военного снаряжения, что таким образом ускорит процесс усиления Европы».
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект стоимостью 260 млн долл. для американской военной техники.
В середине марта портал Defense One сообщал, что заместитель министра обороны США Джон Руд провел в Варшаве переговоры с представителями польского министерства обороны о возможности размещения на постоянной основе американских войск в Польше.
НОВОСТИ
- 18:40 01.04.2019
- В НАСА создали крыло, которое может само адаптироваться к условиям полета
- 18:16 01.04.2019
- Россия официально прекратила действие Договора о дружбе с Украиной
- 17:40 01.04.2019
- В Магаданской области наградили пожарных, сделавших котам искусственное дыхание
- 17:12 01.04.2019
- НАТО проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии
- 17:00 01.04.2019
- Великобритания уже потеряла из-за Brexit $114 млрд - Goldman Sachs
- 16:32 01.04.2019
- На исполнение закона об обращении с животными Росприроднадзору не хватило денег - СМИ
- 16:12 01.04.2019
- Выборы на Украине в целом соответствовали мировым стандартам - ОБСЕ
- 16:00 01.04.2019
- Мосгорсуд приговорил к 7 годам заключения фигуранта дела о госизмене в ФСБ
- 15:32 01.04.2019
- Личности погибших в крушении самолета в ФРГ пока не установлены - генконсульство РФ
- 15:12 01.04.2019
- Минобрнауки разъяснило порядок льготного приема в вузы для "Юнармии"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать