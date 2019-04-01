Сохранность военных складов в Польше обойдется НАТО в четверть миллиарда долларов

17:50 Источник: НГ-Online

НАТО в рамках поддержки военного присутствия США в Польше направит 260 млн долл. для обеспечения условий хранения военного снаряжения в центральной части страны. Об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг.



«Мы инвестируем более 260 млн долл. в проект по поддержке сил США в центральной части Польши, – сказал Столтенберг. - Из этих средств будут профинансированы хранение и техобслуживание заранее складированного военного снаряжения, что таким образом ускорит процесс усиления Европы».

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект стоимостью 260 млн долл. для американской военной техники.

В середине марта портал Defense One сообщал, что заместитель министра обороны США Джон Руд провел в Варшаве переговоры с представителями польского министерства обороны о возможности размещения на постоянной основе американских войск в Польше.



