Россия официально прекратила действие Договора о дружбе с Украиной
18:16 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел РФ выпустило официальное сообщение о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"1 апреля 2019 года прекращено действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в сообщении.
Договор о дружбе был заключен сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон, в октябре 2008 года его действие было автоматически продлено на следующее десятилетие. Договор официально прекратил свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.
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