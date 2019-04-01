В НАСА создали крыло, которое может само адаптироваться к условиям полета
18:40 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крыло самолета, способное адаптироваться к условиям полета, разработали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Массачусетского технологического института.
Как сообщил интернет-портал MIT News, крыло составлено из сотен полужестко закрепленных на каркасе треугольных элементов, которые покрыты тонким слоем полимера. В отличие от крыла традиционной конструкции с закрылками и элеронами, адаптивное крыло может изменять форму, приспосабливаясь к различным условиям полета - взлету и посадке, полету на крейсерской скорости и маневрированию. Инженеры разработали систему, которая автоматически реагирует на условия полета и меняет поверхность крыла с помощью встроенных электромоторов и кабелей.
Как отметил портал MIT News, крыло получилось прочным, поскольку покрыто похожим на резину полимером, а с другой - гораздо легче традиционного, изготовленного из металла и композитных материалов, что открывает новые возможности при проектировании самолетов. Новое крыло длиной около пяти метров уже прошло испытания в аэродинамической трубе НАСА.
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